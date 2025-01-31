NASA Jüpiter'in Io uydusunda en yoğun volkanik patlamayı görüntüledi

NASA’nın Juno aracı, Jüpiter'i incelemek üzere gönderilmişti, ancak ana misyonunun sona ermesinin ardından görev süresi uzatıldı.

Şu anda, Juno, Galilei uydularından Ganymede, Europa ve Io'yu yakın takip ediyor. Son uçuşunda, Juno'nun JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) aracı, Io'nun güney kutbu yakınlarında, 100.000 km²'lik bir alanı kaplayan devasa bir volkanik sıcak nokta tespit etti.

Bu patlamalar, Dünya'daki tüm enerji santrallerinin toplamından 6 kat daha fazla enerji salıyor ve yaklaşık 80 trilyon watt’a kadar bir parlaklık ölçülüyor.

Juno misyonu baş araştırmacısı Scott Bolton, "Bu son yakın geçiş, gerçekten aklımızı başımızdan aldı. Bu olay, Güneş Sistemi'ndeki en volkanik dünyada kaydedilen en güçlü patlama" dedi.

Io'nun aşırı volkanik aktivitelerinin nedeni, Jüpiter'in etkisiyle gerçekleşen gelgit ısınmasıdır. Io, Jüpiter'in dört Galilei uydusunun en içteki olanıdır ve Dünya'nın uydusu Ay’a benzer boyutlardadır. Ancak, Jüpiter'in çok daha büyük çekim gücü nedeniyle, Io'nun şekli sürekli değişir ve içindeki magma hareket eder.

NASA, Juno'nun elde ettiği verilerle bu patlamaların büyük bir yer altı magma odası sisteminin işaretlerini taşıdığını belirtiyor. Io'daki sıcak noktalar, volkanik aktivitelerin doğasını anlamada büyük bir öneme sahip.

Bu patlamalar, Io'nun yüzeyinde kalıcı izler bırakabilir. Juno, 3 Mart 2025'te Io'yu tekrar geçerek sıcak noktayı yeniden inceleyecek ve yüzeydeki değişimleri takip edecek.

Bu veriler, sadece Io'nun değil, diğer gezegenlerdeki volkanizmanın da daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir.