30 Samanyolu büyüklüğünde yeni bir dev galaksi keşfedildi

Yeni keşfedilen bu galaksi, sadece boyutlarıyla değil, aynı zamanda sahip olduğu ilginç özelliklerle de dikkat çekiyor. Astronomlar, galaksiyi, güney Afrika'nın yerli dillerinden biri olan isiZulu ve isiXhosa'da "sorun" anlamına gelen "Inkathazo" olarak adlandırdılar.

Boyutları ve gizemli yapısı

Radyo galaksileri, merkezlerinde süper kütleli kara delikler barındıran ve radyo frekanslarında parlayan devasa plazma jetleri yollayan kozmik yapılar olarak bilinir.

Bu tür galaksiler, 2 milyon ışık yılından daha büyükse "dev radyo galaksileri" (GRG) olarak sınıflandırılır.

Ancak Inkathazo, bu tür galaksilerden çok daha fazla soruyu gündeme getiriyor. Galaksinin plazma jetleri, normalde düz bir şekilde uzanması beklenirken, bir jetin şekli bükülmüş durumda.

Ayrıca, Inkathazo'nun bulunduğu galaksi kümesi, bu tür dev jetlerin oluşumunu engelleyen koşullara sahip olmalıydı.

Beklenmedik keşif

İnkathazo'nun bu özellikleri, astronomların galaksi kümesindeki çevresel etkileşimlerin bu dev galaksilerin oluşumunda nasıl bir rol oynadığını anlamaya yönelik yeni sorular sormasına neden oldu.

MeerKAT teleskobu, Inkathazo'nun plazma jetlerini inceledi ve farklı bölgelerdeki plazma yaşlarını haritalayarak bazı elektronların gizemli bir şekilde enerji kazandığını ortaya koydu.

Bu keşif, Inkathazo'nun çevresindeki sıcak gazlarla etkileşime giren jetlerinin, enerjinin gizemli bir şekilde artmasına neden olabileceğini gösteriyor.

Yeni keşifler ve gelecek

MeerKAT teleskobu, dev radyo galaksilerinin keşfini kolaylaştıran güçlü bir araç haline geldi. Son beş yılda bu tür galaksilerin sayısındaki artış, bu yeni nesil teleskopların gücüne bağlı olarak hızla devam ediyor.

Inkathazo, MeerKAT ile yapılan son üç keşiften biri olarak, güney gökyüzünde hala keşfedilmemiş birçok dev radyo galaksisinin olabileceğine işaret ediyor.

Bu araştırma, Kraliyet Astronomik Derneği'nin Monthly Notices dergisinde yayımlandı.