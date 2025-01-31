Uzay ajansları: 22 Aralık 2032'de Dünya'ya asteroid çarpabilir

Uluslararası Asteroid Uyarı Ağı (IAWN) tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bu gök cisminin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığı 1'e 83 olarak hesaplandı.

Şimdiye kadar hesaplanan en yüksek çarpma olasılıklarından biri

Asteroidin çarpma ihtimali düşük olsa da, böylesine büyük bir gök cisminin Dünya’ya yaklaşması küresel savunma mekanizmalarının devreye girmesine neden oldu.

Catalina Sky Survey mühendisi David Rankin, sosyal medya platformu Bluesky’da yaptığı açıklamada, “Bu, şimdiye kadar önemli büyüklükteki bir gök cismi için hesaplanan en yüksek çarpma olasılıklarından biri. Yine de büyük ihtimalle Dünya'yı ıskalayacak” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre, gezegen savunma stratejilerinin ilk adımı, asteroidin yörüngesini daha net belirlemek için gözlemleri artırmak.

Edinburgh Üniversitesi’nden gökbilimci Colin Snodgrass, “Eğer ek gözlemler çarpma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmazsa, detaylı teleskop gözlemleri yapılacak ve uzay ajanslarının keşif ya da saptırma misyonları geliştirmesi gündeme gelecek” dedi.

Olası çarpma bölgeleri ve tehdit Düzeyi

2024 YR4 ilk olarak 27 Aralık 2024’te Şili’deki Río Hurtado teleskobu tarafından tespit edildi. Otomatik olarak gökyüzünü tarayan bu sistem, çarpma riski taşıyan gök cisimlerini erken tespit etmek amacıyla kullanılan Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) ağının bir parçası.

Bilim insanları, asteroidin çapının küresel ölçekte yıkıma yol açacak büyüklükte olmadığını ancak çarpması halinde 50 kilometrelik bir alanda büyük hasara neden olabileceğini belirtiyor.

Olası çarpma bölgeleri arasında doğu Pasifik, kuzey Güney Amerika, Afrika ve Güney Asya gösteriliyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA’nın Dünya'ya Yakın Cisim Araştırmaları Merkezi ve İtalya’daki Near Earth Objects Dynamic Site gibi uluslararası kuruluşlar, asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimalinin %1,3 olduğunu doğruladı. Şu an için asteroid, potansiyel tehlikeleri değerlendiren Torino Ölçeği'nde 3. seviyeye yerleştirilmiş durumda. Ancak uzmanlar, daha fazla gözlem yapıldıkça bu derecenin sıfıra düşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

NASA’nın DART misyonu gibi çözümler gündemde

Uzay ajansları, asteroidin yörüngesine ilişkin belirsizlikleri gidermek için kapsamlı bir analiz yapacak. 2024 YR4’ün Güneş etrafındaki yörüngesi oldukça eliptik olduğu için şu anda Dünya’dan uzaklaşan doğrusal bir hareket izliyor. Bu da olası çarpma senaryolarının hesaplanmasını zorlaştırıyor.

Önümüzdeki hafta Viyana’da toplanacak Uzay Misyon Planlama Danışma Grubu, asteroidin çarpma ihtimalinin yüzde 1'in üzerinde kalması durumunda Birleşmiş Milletler'e danışmanlık yapacak. Olası senaryolar arasında, NASA’nın 2022’de gerçekleştirdiği DART misyonuna benzer şekilde, bir uzay aracıyla asteroidi yön değiştirmeye zorlamak ya da yok etmek gibi seçenekler bulunuyor.

Snodgrass, "Bu büyüklükteki bir asteroide karşı DART gibi bir misyon etkili olabilir. Teknolojimiz mevcut ve test edilmiş durumda” ifadelerini kullandı.