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Dünya
Sciencealert 31.01.2025 07:27

Bilim insanları Kuzey Amerika'da ilk henipavirüsü Keşfetti: Pandemiye dönüşebilir mi?

Bilim insanları, Alabama'da, Camp Hill virüsünün tespit edildiğini ve bunun, Kuzey Amerika'da keşfedilen ilk henipavirus olduğunu duyurdu.

Bilim insanları Kuzey Amerika'da ilk henipavirüsü Keşfetti: Pandemiye dönüşebilir mi?

Henipavirüsleri, Hendra ve Nipah gibi virüsler, insanlarda ve hayvanlarda şiddetli hastalıklara ve yüksek ölüm oranlarına yol açmasıyla biliniyor. Bu keşif, söz konusu virüslerin daha önce tahmin edilenden daha geniş bir küresel dağılıma sahip olabileceğini gösteriyor.

Avustralya'nın Brisbane şehrinde ilk kez tespit edilen Hendra virüsü ve Güneydoğu Asya'da özellikle Malezya ve Bangladeş'teki salgınlarda yüzde 40 ila yüzde 75 arasında ölüm oranları bildiren Nipah virüsü, henipavirüslerinin insanlarda büyük bir tehlike oluşturduğunun örnekleridir.

Queensland Üniversitesi'nden Dr. Rhys Parry, Alabama'da yapılan araştırmalarda Camp Hill virüsünün Kuzey Amerika'da tespit edilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti ve bu keşfin, henipavirüslerinin daha geniş bir coğrafyada varlık gösterebileceğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Kuzey Kısa Kuyruklu Şirine'lerde Keşif

Camp Hill virüsü, Kanada ve ABD'de yaygın olarak bulunan kuzey kısa kuyruklu farelerde bulundu.

Dr. Parry, bu virüsün insanlara yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Dr. Parry, "Henipavirüslerinin insanlara geçişinin örneği, Çin'deki Langya virüsüdür ve bu virüs, farelerden insanlara geçmişti. Bu, fareden insana bulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor" dedi.

Çalışmaya katılan diğer bir araştırmacı olan Dr. Ariel Isaacs, bu virüs ailesi için aşı geliştirilmesinin, UQ araştırmacılarının odaklandığı bir alan olduğunu belirtti.

"Bu çalışmanın bir sonraki adımı, virüsün hücreye girişinde yer alan ana yüzey proteinlerini karakterize etmek olacak. Böylece virüs ailesi hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve korunma yöntemlerini geliştirebiliriz" dedi.

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ABD Virüs Kanada Araştırma Aşı Çalışmaları
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