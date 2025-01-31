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Dünya
AA 31.01.2025 13:33

İsrail hapishanesinde 20 yıl kalan Filistinli Cear, esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları mensuplarından Cemal Cear, İsrail hapishanelerinde 20 yıl kaldıktan sonra dün Hamas ile Tel Aviv arasında varılan esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu.

İsrail hapishanesinde 20 yıl kalan Filistinli Cear, esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu
[Fotograf: AA]

Aralarında Cear'ın da bulunduğu 110 Filistinli esir, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın asker Agam Berger, ikinci tur sonrası krize neden olan kadın asker Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşına karşılık dün akşam serbest bırakıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 1983 yılında dünyaya gelen Cear, ilk olarak İsrail'deki iş yerinde gözaltına alınıp 45 gün hapis yattı.

Cear, serbest bırakıldıktan sonra 2005 yılında İsrail tarafından yeniden tutukladı.

O dönemde Tel Aviv'deki bir kulübe saldırıda yardım ettiği suçlamasıyla ağır sorguya tabi tutulan Cear, İsrail mahkemesi tarafından 5 kez müebbet ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağabeyi Cemil, Eylül 2005'te Tulkerim'de İsrail güçleriyle yaşanan silahlı çatışmanın ardından öldürüldü. Cear, 2017 yılında da babası Nezih'i kaybetti.

Hapishanede eğitimine devam etti

Cemal Cear, hapishane hayatı süresince uzaktan eğitim yoluyla öğrenimini sürdürdü.

Cear, Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Üniversitesi'nden uzaktan eğitimle tarih alanında lisans diplomasını aldı.

Batı Şeria'dan sürgün edilerek Gazze'ye gönderildi

İsrail hapishanelerinde 20 yıl kalan Cear, dün akşam serbest bırakıldıktan sonra doğduğu Batı Şeria'dan sürgün edilerek Gazze Şeridi'ne gönderildi.

Cear, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir hastanede tedavi altına alındı.

Filistin Mahkumlar Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, dün 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan 110 Filistinli esirden 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e ve 29'u Gazze'ye gönderilmişti.

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