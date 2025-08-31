Açık 30.2ºC Ankara
Dünya
AA 31.08.2025 10:47

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde çeşitli bölgelere saldırılar düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde çeşitli bölgelere saldırılar düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde birçok bölgeyi hedef aldı.

İsrail İHA'ları Nebatiye kentinin kuzeyi, Ali et-Tahir bölgesinin tepelik bölgeleri, Kefer Tebnit kırsalını hedef aldı. Saldırıların şiddetiyle çevredeki evlerin sarsıldığı bildirildi.

Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab beldesinde de bir evi hedef alan İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hizbullah'a ait altyapıların hedef alındığını öne sürdü.

Açıklamada, hedef alınan bölgelerde Hizbullah'a ait askeri faaliyetlerin gözlemlendiği iddia edildi.​​​​​​​

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

İsrail Lübnan
