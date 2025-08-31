Katil İsrail'in Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Gazze kentini işgal planı kapsamında El-Makusi bölgesinde yerlerinden edilen kişilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi.

İsrail’in saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Gazze Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde çok sayıda evi patlayıcı robotlarla hedef aldığını aktardı.

İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü soykırımın önemli aşamalarından biri olan Gazze kentini işgal girişimi, 29 Ağustos itibarıyla resmen başlamıştı.

İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından önerilen ve Gazze kentinden başlayarak tüm Gazze Şeridi’ni kademeli olarak yeniden işgal etmeyi hedefleyen planı onaylamıştı.