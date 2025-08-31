Açık 28.2ºC Ankara
Dünya
New York Post, AA 31.08.2025 09:25

Anket: ABD'de Z Kuşağı'nın yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

ABD'de yapılan bir anket, ülkede 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 60'ının İsrail'e karşı Hamas'ı desteklediğini ortaya koydu.

Anket: ABD'de Z Kuşağı'nın yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

New York Post'taki habere göre, Harvard-Harris'in bu hafta yayınladığı söz konusu anketin sonuçları nesiller arasında net bir değişime işaret ediyor.

Ankete göre 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 60'ı İsrail'in karşısında Hamas'ı destekliyor.

Katılımcıların yaşları ilerledikçe İsrail'e destek artıyor.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de 63 binden fazla kişiyi katletti

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, 63 bin 371'e çıktı.

Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı ise 124'ü çocuk olmak üzere, 332'ye yükseldi.

Hamas Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
