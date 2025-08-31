Anket: ABD'de Z Kuşağı'nın yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

New York Post'taki habere göre, Harvard-Harris'in bu hafta yayınladığı söz konusu anketin sonuçları nesiller arasında net bir değişime işaret ediyor.

Ankete göre 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 60'ı İsrail'in karşısında Hamas'ı destekliyor.

Katılımcıların yaşları ilerledikçe İsrail'e destek artıyor.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de 63 binden fazla kişiyi katletti

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, 63 bin 371'e çıktı.

Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı ise 124'ü çocuk olmak üzere, 332'ye yükseldi.