AA 31.08.2025 04:19

İsveç'te Gazze'deki soykırım protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, katil İsrail'in Gazze'de dayattığı açlığı ve gazetecileri hedef almasını protesto etti.

İsveç'te Gazze'deki soykırım protesto edildi

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne 25 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sembolik tabutlarını ve fotoğraflarını taşıdı.

İsveç'te Gazze'deki soykırım protesto edildi

"Filistin'de çocuklar ve sivil halk açlıktan ölüyor", "Filistin'e özgürlük, (İsrail Başbakanı) Netanyahu ve (Donald) Trump planına hayır" "Gazetecilik suç değildir", "Gazeteciler hedef değildir" ve "Gazetecileri öldürmeyi durdurun" yazılı pankartları taşıyan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

İsveç'te Gazze'deki soykırım protesto edildi

Gösteriye katılan İsveçli aktivist, gazeteci Jonas Serneholt, görme engelli olduğunu belirterek, Stockholm'de her cumartesi İsrail'e yönelik yapılan eylemlere yaklaşık 2 yıldır katıldığını söyledi.

İsveç'te Gazze'deki soykırım protesto edildi

Serneholt, "Tüm Filistin'de yaşanan şey etnik temizlik ve soykırımdır. Netanyahu'nun kasıtlı olarak sağlık çalışanlarını ve bölgede yaşanan inanılmaz acıları haber yapan gazetecileri öldürmesi kabul edilemez. Netanyahu'nun, meslektaşlarım olan gazetecileri öldürmesine söylenecek kelime bulamıyorum, en hafif tarifle bu bir faşistliktir." ifadelerini kullandı.

İsveç Gazze Soykırım
