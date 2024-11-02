İşgalci İsrail Gazze'nin orta ve kuzeyine İHA ile saldırdı: 8 ölü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Bureyc Mülteci Kampı'nın giriş kısmında bulunan bir grup Filistinliyi insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, birkaç kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya "Quadcopter" tipi dronla düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Soykırımı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 259 Filistinli öldü, 101 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.