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Dünya
AA 02.11.2024 18:12

Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu: 1 ölü, 15 yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmana düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu: 1 ölü, 15 yaralı
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde "Seman Galerisi" ile kesişme noktasında bulunan bir apartmanı hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Çevrede ise büyük hasar oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Katil İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 2 bin 897 kişi hayatını kaybetti

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden katil İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 897 kişi öldü, 13 bin 150 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, katil İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

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