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Dünya
AA 02.11.2024 16:29

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine dün akşam ve bu sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği baskınlarda aralarında bir çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, dün akşam ve bu sabah erken saatlerde El Halil, Beytüllahim, Ramallah, Nablus, Kalkilya ve Eriha'ya baskınlar düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, baskınlarda aralarında bir çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Esirler Cemiyetinin açıklamasında, İsrail'in evlerde geniş çaplı sabotaj ve yıkımın yanı sıra gözaltına aldığı kişilere ve ailelerine yönelik saldırılar ve tehditlerde bulunduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 500'ü geçti.

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