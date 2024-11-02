Kassam Tugayları: Cibaliya'da İsrail askerlerini ve zırhlı araçlarını hedef aldık

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait askeri araçların "Yasin 105" füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Fahura Okulu yakınlarında bulunan bir grup İsrail askerinin anti-personel tipi patlayıcılarla hedef alındığı, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

El-Fahura Okulu yakınlarında İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin de havaya uçurulduğu, İsrail askerlerinden ölenlerin olduğu belirtildi.

Ayrıca Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında 2 adet D9 zırhlı buldozerin "Yasin 105" füzeleriyle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.