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Dünya
AA 16.07.2025 06:17

İşgalci İsrail, Filistinli belediyenin Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki yetkilerine el koydu

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki yetkileri Filistinli belediyeden alarak bölgedeki yerleşim biriminin yönetimine verdiği bildirildi.

İşgalci İsrail, Filistinli belediyenin Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki yetkilerine el koydu
[Fotograf: AA]

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin El Halil kentindeki Harem-i İbrahim'le ilgili benzeri görülmemiş bir adım attığını belirtti.

İsrail yönetiminin Harem-i İbrahim üzerindeki yetkileri Filistin'in El Halil Belediyesi'nin elinden aldığı aktarılan haberde, yetkilerin bölgedeki yasa dışı yerleşim birimlerinden "Kiryat Arba" yönetimine verildiği ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin Filistinli belediyenin Harem-i İbrahim üzerindeki yetkilere el koymasının "benzeri görülmemiş tarihi bir adım" olarak anlatıldığı haberde, söz konusu adım "yerleşimciler için büyük bir müjde" olarak duyuruldu.

Haberde, Filistinli belediyeden gasbedilen yetkilerle ilgili detayları paylaşılmadı ancak adımla Harem-i İbrahim'de yapısal bazı değişikliklerin hedeflendiğine işaret edilerek, bu girişimin 1994 yılında sözde "Şamgar Komitesi" tarafından alınan ve caminin yüzde 63’ünün Yahudilere, yüzde 37’sinin Müslümanlara tahsis edilmesini öngören kararların ardından yapılacak en büyük değişiklik olduğuna dikkati çekildi.

Söz konusu bölünme, aynı yıl sabah namazı esnasında Yahudi yerleşimci Baruch Goldstein’ın düzenlediği saldırıda 29 Filistinliyi katletmesinin ardından fiilen hayata geçirilmişti.

Haberde, İsrail Mülki İdaresi’nin uzun süredir camide yapısal değişiklikler yapmak istediği hatırlatılarak, gündemdeki projeler arasında, caminin çatısının yenilenmesi ve Yahudilerin yılın büyük bölümünde ibadet ettiği Yakup Avlusu’na kalıcı bir çatı inşa edilmesi bulunuyor.

İsrail tarafından konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Filistin hükümeti de henüz yorumda bulunmadı.

İsrail’in bu yeni adımı, Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin desteğiyle Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü yıkıcı askeri saldırıların ve işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik baskıcı politikalarına eş zamanlı atılmış oldu.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, 26 Şubat 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Harem-i İbrahim Camisi’nin “tamamen Müslümanlara ait bir vakıf mülkü” olduğunu vurgulayarak, İsrail’in sinagoga dönüştürme planlarını sert şekilde kınamıştı.

Harem-i İbrahim Camisi, İsrail işgali altındaki El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde yer alıyor.

Bölgede yaşayan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimci, 1500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

Bu durum, Filistinlilerin ibadet özgürlüğünü ciddi şekilde sınırlıyor.

Tel Aviv yönetimi, onlarca yıldır Filistin topraklarını işgal etmeyi sürdürüyor ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması yönündeki çağrılara karşı çıkıyor.

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