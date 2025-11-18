Açık 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.11.2025 19:20

İşgalci İsrail, Filistin’in tarihi beldelerinde 4 bin 600 dönüm araziye el koymayı planlıyor

İşgalci İsrail’in, arkeolojik alanları koruma iddiasıyla, Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Sebastia ve Burka beldelerinde toplam 4 bin 600 dönüm araziye el koymaya hazırlandığı duyuruldu.

İşgalci İsrail, Filistin’in tarihi beldelerinde 4 bin 600 dönüm araziye el koymayı planlıyor
[Fotoğraf: Arşiv]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, yayımladığı açıklamada, “İşgal güçleri, Nablus’un Sebastia ve Burka beldelerinde 4 bin 600 dönüm araziye el koymayı planlıyor.” ifadelerini kullandı.

Şaban, kararın özellikle “arkeolojik alanların bulunduğu toprakları hedef aldığını” belirterek, bunun tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurguladı.

İsrail’in ilhak politikasına dikkati çeken Şaban, bu adımın da, İsrail’in arkeolojik bölgeleri koruma söylemi altında Batı Şeria’yı fiilen ilhak etmeye yönelik yasal ve idari uygulamalarının devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Şaban, İsrail hükümetinin son dönemde Batı Şeria’daki arkeolojik alanların kontrolü için kapsamlı adımlar attığını ve büyük bütçeler ayırdığını ifade ederek, İsrail’in Batı Şeria genelinde 3 bin 64 Yahudi miras alanı bulunduğu iddiasında olduğunu, bunların 2 bin 452’sinin tamamen İsrail kontrolündeki C Bölgesi’nde yer aldığını aktardı.

Bu el koyma planına karşı çıkılmasının önemine vurgu yapan Şaban, Filistin, Arap ve uluslararası topluma geniş çaplı bir eylem çağrısında bulundu.

Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre, Sebastia’daki arkeolojik bölgenin tarihi Tunç Çağı’na (MÖ 3200) kadar uzanıyor.

Belde, Nablus ile Cenin arasındaki ana yol üzerinde, bir dağ sırasının ortasında yer alıyor ve Kudüs Uygulamalı Araştırma Enstitüsü’nün (ARIJ) verilerine göre toplam yüzölçümü yaklaşık 4 bin 777 dönüm.

Sebastia, Arap, Kenan, Roma, Bizans, Fenike ve İslam dönemlerine ait çok sayıda arkeolojik kalıntıya ev sahipliği yapıyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde İHA saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:29
Tarihi komisyon Cuma günü İmralı ziyaretini oylayacak
21:09
YÖK ile Türk Akademisi arasında iş birliği
20:51
Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacak
20:14
"LNG anlaşması nedeniyle Rus gazı alımının sona ereceği" iddiasına yalanlama
19:58
Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
19:45
ANKARAY'da arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü
FOTO FOKUS
Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti
Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ