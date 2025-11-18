Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
AA 18.11.2025 18:27

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde İHA saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde 2 araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde İHA saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Arşiv]

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinde bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığı saldırıda 1 kişinin öldüğünü duyurdu.

Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida beldesinde de akşam saatlerinde bir araca İsrail'in İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

