Duman 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2025 14:09

İşgalci İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 24 evi daha yıkacak

İşgal altındaki Batı Şeria'da saldırı ve yıkımlarına ara vermeksizin devam eden İsrail ordusu, baskın düzenlediği Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 24 evi daha yıkacağını duyurdu.

İşgalci İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 24 evi daha yıkacak
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda yürüteceği yıkıma ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, kampta yıkılacak 24 evin sakinlerinin 25 Kasım Salı günü bilgilendirildiği, Filistinlileri zorla evlerinden ederek yapılacak bu yıkımın "operasyonel ihtiyaçlar" çerçevesinde gerçekleştirileceği öne sürüldü.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılar, ardından Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da yönelmişti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 42 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etmişti. İki kentteki mülteci kamplarında bulunan yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine de izin vermiyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Tayland'ın güneyini vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 145'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:17
Marmaris'te tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu
14:13
Emine Erdoğan: Milyonlarca çocuk sağlıklı büyümeleri için gerekli olan en temel gıdalara dahi ulaşamıyor
14:00
Hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı
14:02
Bakan Göktaş: Günümüzde hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok
14:04
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 178 kilo uyuşturucu ele geçirildi
13:51
5. İstanbul Eğitim Zirvesi 5 Aralık'ta başlayacak
Depremlerden etkilenen Zincirli Bedesten Gaziantep ekonomisine yeniden katkı sağlıyor
Depremlerden etkilenen Zincirli Bedesten Gaziantep ekonomisine yeniden katkı sağlıyor
FOTO FOKUS
İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak
İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ