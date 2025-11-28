Duman 14.2ºC Ankara
Dünya
AA 28.11.2025 12:49

Tayland'ın güneyini vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 145'e çıktı

Tayland'ın güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi.

Tayland'ın güneyini vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 145'e çıktı

Tayland Hükümet Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat, basına yaptığı açıklamada, ülkenin güney kesimlerinde şiddetli yağışların neden olduğu sellere ilişkin güncel bilgi paylaştı.

Ülkenin 8 eyaletinde 145 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Angkasakulkiat, ölümlerin 100'den fazlasının Songkhla eyaletinde olduğunu bildirdi.

Angkasakulkiat, sel sularının çekilmeye devam ettiğini ve arama kurtarma ekiplerinin daha fazla bölgeye ulaşabildiğini ifade etti.

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi, ülkenin güneyindeki 12 eyalette yaklaşık 1,2 milyondan fazla hane ve 3,6 milyon kişinin sellerden etkilendiğini açıkladı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkenin güneyini vuran sel felaketi

Tayland
