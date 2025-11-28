Duman 14.2ºC Ankara
AA 28.11.2025 11:20

Katil İsrail güçleri ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti

Katil İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti.

Katil İsrail güçleri ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de bir evi kuşattı.

Kuşatma ve burada 2 Filistinlinin İsrail güçlerince infaz edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Mısır merkezli el-Gad TV'nin yayınladığı görüntülere göre, İsrail güçlerince kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülüyor.

Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntüde İsrail güçlerinin, Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini istediği kameraya yansıyor.

Elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra İsrail askerleri onların üzerine ateş açıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cebel Ebu Zahir bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 26 yaşındaki Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah ile 37 yaşındaki Yusuf Ali Yusuf Asaisa'nın hayatını kaybettiği ve naaşlarının da alıkonulduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, Filistinli gruplarla "bağlantılı olduğu" iddia edilen bu kişilerin "arandığı" ileri sürüldü.

Kuşatmanın ardından 2 Filistinlinin binadan çıktığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin bu kişilere ateş açtığı itiraf edildi.

Teslim olan 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırının incelendiği kaydedildi.

