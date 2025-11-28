Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a 669 dalga halinde hava saldırıları düzenledi

İsrailli Alma Eğitim ve Araştırma Merkezi, İsrail'in bir senede Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların analiz edildiği bir rapor yayımladı.

Raporda, İsrail ordusunun Lübnan'ın genelinde 669 kez hava saldırıları gerçekleştirirken bu rakamın vurulan hedef sayısı değil, saldırı dalgalarının sayısı olduğu, tek bir saldırıda birden fazla hedefin vurulmuş olabileceği belirtildi.

Saldırıların büyük bir kısmının (390'ı altyapıya, 181'i suikast olmak üzere toplam 571 saldırı) Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirildiği aktarılarak Hizbullah'ın yeniden inşa çabalarını önleme amacıyla yapıldığı, hedeflerin çoğunun ise 27 Kasım 2024'e kadarki savaşta zarar görmeyen ateşleme yapıları ve sağ kurtulan Rıdvan Güçleri mensupları olduğu iddia edildi.

Ayrıca mühendislik ekipmanları, taş ocakları, beton fabrikaları ve Hizbullah mensubu olduğu iddiasıyla inşa faaliyetlerinde bulunan sivil meslek erbablarının hedef alındığı kaydedildi.

Ayda ortalama 51 saldırı düzenlendi

İsrail ordusu, ateşkesin sağlanmasının ardından Lübnan'a ayda ortalama 51 saldırı düzenledi. Kasım 2025-Haziran 2025 arasında bu ortalama ayda 48 olarak belirlenirken son aylardaki artış ile 51'e yükseldi.

İsrail, en fazla saldırıyı sınırın sıfır noktasındaki Aytarun'a (50) ve Ayta eş-Şaab'a (40) gerçekleştirirken el-Adise ve Hula beldeleri de en sık saldırıya uğrayan yerlerden oldu. Bint Cubeyl, Zebkin, Dayr Harfa ve Nakura beldeleri de sık sık hedef alındı.

Saldırıların yüzde 85'inden fazlası Lübnan'ın güneyinde

İsrail ordusunun düzenlediği saldırıların yüzde 85'inden fazlası Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirildi. Lübnan'ın güneyi bir yılda 571 hava saldırısıyla hedef alındı.

Saldırıların yüzde 13'ü (87 saldırı) ülkenin doğusundaki Beka bölgesini hedef alırken yüzde 1,6'sı (11 saldırı) ise başkent Beyrut'u hedef aldı.

İsrail, Hizbullah mensubu olduğu öne sürülen kişilere 218 suikast gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Alma'nın açıkladığı verilere göre, son bir senede Lübnan'da, Hizbullah mensubu olduğunu ileri sürdüğü 218 kişiye suikast saldırısı gerçekleştirdi.

Toplam hava saldırısı dalgalarının yaklaşık üçte birine tekabül eden suikastların yüzde 34'ünün (74) Litani Nehri'nin kuzeyinde, yüzde 49'unun (107) Lirani Nehri'nin güneyinde, yüzde 13,3'ünün (29) Beka bölgesinde ve yüzde 3,7'sinin (8) başkent Beyrut'ta gerçekleştirildiği bildirildi.

Raporda, suikasta uğrayan Hizbullah mensuplarının yüzde 21'inin (46) Rıdvan Güçlerinden olduğu ileri sürülürken Temmuz 2025'te İsrail'in 30 kez suikast saldırısı gerçekleştirerek en yüksek sayıya ulaştığı belirtildi.

Diğer gruplara mensup 28 kişinin suikasta uğradığı, bunların 18'inin Hamas mensubu olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu ve Lübnan Sağlık Bakanlığının, ateşkesin devreye girmesinden bu yana Lübnan'da hayatını kaybedenlere ilişkin verileri ise farklılık gösteriyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah ve diğer gruplara mensup olduğu öne sürülen 370 kişinin öldürüldüğü itiraf edildi. Bir yıl içerisinde toplam 1200 hedefli saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kara saldırıları

İsrail ordusunun, Hula, Meys el-Cebel, Ayta eş-Şaab beldeleri başta olmak üzere sınır hattında çok sayıda kara saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Sınır boyunca 5 stratejik noktada işgalini sürdüren İsrail ordusunun 24 Kasım'da açıkladığı verilere göre, Lübnan'ın güneyine ateşkesinde başlamasından bu yana 1200 kara saldırısı gerçekleştirildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), ateşkesin yıldönümünde yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in 10 binden fazla hava ve kara ihlali gerçekleştirdiğini bildirdi. UNIFIL'in kaydettiği ihlaller arasında hava ve kara saldırılarının yanı sıra, İsrail askerlerinin yaptığı sınır ihlaller, Lübnan semalarında İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) uçuşları da yer alıyor. İsrail İHA'ları başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde gözetleme uçuşlarına sürekli olarak devam ediyor.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.