Puslu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2025 09:40

ABD "çok sayıda" B-2 bombardıman uçağı siparişi verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarından "çok sayıda" sipariş ettiğini duyurdu.

ABD "çok sayıda" B-2 bombardıman uçağı siparişi verdi

Başkan Trump, 22 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ilişkin açıklamada bulundu.

B-2 uçaklarının "tamamen görünmez" olduğu değerlendirmesinde bulunan Trump, bu uçaklarla düzenlenen söz konusu saldırının İran'ın nükleer potansiyelini tamamen "yok ettiği" görüşünü yineledi.

Trump, ABD'nin, halihazırda sahip olduğu uçakların yanı sıra, çok sayıda B-2 siparişi verdiğini belirtti.

ABD, 22 Haziran'da hedef aldığı İran'ın nükleer tesislerini, söz konusu B-2 gizli bombardıman uçaklarından atılan, yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve yerin onlarca metre altında hasar meydana getirecek güçte füzelerle vurmuştu.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Sri Lanka'daki afetlerde ölenlerin sayısı 56'ya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:58
Brent petrolün varili 63,06 dolardan işlem görüyor
09:59
MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modeli çalışmaları yapıyor
09:39
İstanbul'da huzur uygulaması: 1022 gözaltı
09:36
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
09:39
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
09:30
Sri Lanka'daki afetlerde ölenlerin sayısı 56'ya çıktı
Katil İsrail'in saldırısında bir kısmı yıkılan okul, evsiz kalan Filistinlilerin sığınağına dönüştü
Katil İsrail'in saldırısında bir kısmı yıkılan okul, evsiz kalan Filistinlilerin sığınağına dönüştü
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii mini İHA'larda yeni sayfa açıyor
Türk savunma sanayii mini İHA'larda yeni sayfa açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ