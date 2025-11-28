Puslu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2025 09:27

Sri Lanka'daki afetlerde ölenlerin sayısı 56'ya çıktı

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 56'ya çıktı.

Sri Lanka'daki afetlerde ölenlerin sayısı 56'ya çıktı
[Fotograf: Reuters]

Ülkede geçen haftadan bu yana devam eden yağışların dün şiddetlenmesiyle yol açtığı afetlerde can ve mal kayıpları oldu.

Sri Lanka Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamaya göre felaketlerde ölenlerin sayısı 56'yı bulurken 21 kişiden hala haber alınamıyor.

Ülkede 600'den fazla sayıda ev, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı.

Öte yandan hükümet, tüm devlet daireleri ve okulların kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, dağlık bölgelerde kaya ve ağaçların raylara düşmesi sonucu bazı tren seferlerinin durdurulduğunu, bazı hatların ise sel nedeniyle su altında kaldığını bildirdi.

ETİKETLER
Sri Lanka
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump: Tüm üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçü kalıcı olarak durduracağım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:58
Brent petrolün varili 63,06 dolardan işlem görüyor
09:59
MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modeli çalışmaları yapıyor
09:55
ABD "çok sayıda" B-2 bombardıman uçağı siparişi verdi
09:39
İstanbul'da huzur uygulaması: 1022 gözaltı
09:36
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
09:39
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Katil İsrail'in saldırısında bir kısmı yıkılan okul, evsiz kalan Filistinlilerin sığınağına dönüştü
Katil İsrail'in saldırısında bir kısmı yıkılan okul, evsiz kalan Filistinlilerin sığınağına dönüştü
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii mini İHA'larda yeni sayfa açıyor
Türk savunma sanayii mini İHA'larda yeni sayfa açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ