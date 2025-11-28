Kediler sandığımızdan çok daha sonra yoldaşımız oldu

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Greger Larson, “Şu an hayatımızın her yerindeler, televizyon programlarında, internette hakimler. Ancak bugün bildiğimiz insan–kedi ilişkisi, 10.000 yıl önce değil, yalnızca 3.5–4 bin yıl önce başlıyor” dedi.

Tüm evcil kediler, Afrika yaban kedisi (Felis catus) türünden geliyor. Ne zaman, nerede ve nasıl evcilleştikleri uzun süredir tartışılıyordu.

Mısır uygarlığının kedilere duyduğu saygı, sanat eserlerinde ve mumyalarda korunmuştu.

Kediler daha sonra gemilerde farelerle mücadele için kullanıldı ve dünya geneline yayıldı. Araştırmaya göre kediler Avrupa’ya yalnızca 2.000 yıl önce, Roma dönemiyle birlikte ulaştı; ardından İpek Yolu üzerinden Çin’e taşındı.

Bugün kediler Antarktika hariç dünyanın her yerinde bulunuyor.

Çin’de farklı bir kedi türü insanlarla birlikte yaşamış

Araştırmacılar ayrıca Çin’de, evcil kedilerden çok daha önce insanların yanında yaşamış başka bir türün izlerine rastladı.

Leopar kedisi olarak bilinen ve benekli bir görünüme sahip küçük bir yaban kedisinin yaklaşık 3.500 yıl boyunca insan yerleşimlerinde yaşadığı belirlendi.

Pekin Üniversitesi’nden Prof. Shu-Jin Luo, bu ilişkinin karşılıklı zarar vermeden bir arada yaşama anlamına gelen “kommensal” bir ilişki olduğunu belirterek, “Leopar kedileri insanlar için doğal bir haşere kontrolü sağlıyordu, insanlar da buna karşı çıkmıyordu” dedi.