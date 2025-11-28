Trump yönetimi 19 ülkeden gelen Green Card sahiplerini yeniden inceleyecek

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Joseph Edlow, Başkan Trump’ın talimatıyla “risk teşkil eden ülkelerden gelen her yabancının Green Card dosyasının kapsamlı ve titiz bir şekilde yeniden değerlendirileceğini” belirtti.

BBC’nin söz konusu ülkelerin hangileri olduğu sorusuna yanıt olarak kurum, Haziran ayında Beyaz Saray tarafından yayımlanan ve Afganistan, Küba, Haiti, İran, Somali ve Venezuela’nın da yer aldığı bir bildiriyi işaret etti.

Açıklama, Çarşamba günü Washington DC’de bir Afgan vatandaşının iki Ulusal Muhafız askerine ateş açarak ağır yaraladığı saldırının ardından geldi. Şüpheli Rahmanullah Lakanwal’ın, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından özel göçmen koruması programı kapsamında 2021’de ülkeye geldiği bildirildi.

Başkan Donald Trump, saldırının ulusal güvenlik tehdidini gözler önüne serdiğini söyledi.

Edlow’un perşembe günü sosyal medyada yaptığı paylaşım, saldırıya doğrudan atıf yapmadı. Edlow, “Bu ülkenin ve Amerikan halkının güvenliği her şeyden önce gelir. Amerikan halkı, önceki yönetimin sorumsuz yerleştirme politikalarının bedelini ödemeyecek” ifadelerini kullandı.

Green Card incelemesinin nasıl yürütüleceğine dair ayrıntı verilmedi.

Haziran ayındaki başkanlık bildirisi, “yabancı teröristlerden ve diğer ulusal güvenlik ile kamu güvenliği tehditlerinden korunmak” amacıyla bazı ülkelerden girişlerin kısıtlanmasını öngörüyordu. Yönetim, güvenlik endişeleri ile iş, öğrenci ve turist vizelerinde yüksek kalış aşımı oranlarını değerlendirme kriteri olarak sıralamıştı.

Bildiri, “Taliban, Küresel Terör Örgütü (SDGT) statüsündedir ve Afganistan’da kontrolü elinde bulundurmaktadır. Afganistan’ın pasaport ve resmi belge düzenlemede yetkin bir otoritesi yoktur ve uygun tarama ve güvenlik protokollerine sahip değildir” ifadelerini içeriyordu.

İncelemeye tabi tutulacak diğer ülkeler arasında Burma, Çad, Kongo Cumhuriyeti ve Libya da bulunuyor.

Çarşamba günkü saldırı sonrası Başkan Trump sert bir açıklama yaparak, “Bu saldırı ülkemizin karşı karşıya olduğu en büyük ulusal güvenlik tehdidini gösteriyor. Önceki yönetim dünyanın dört bir yanından 20 milyon bilinmeyen ve taranmamış yabancıyı ülkeye soktu. Hiçbir ülke böyle bir riski kaldırmayı göze alamaz” dedi.

USCIS geçtiğimiz hafta, eski Başkan Joe Biden döneminde kabul edilen mültecilerin tamamı için de inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Aynı kurum, Çarşamba günü Afganlardan gelen tüm göçmenlik başvurularının “güvenlik ve tarama protokollerinin gözden geçirilmesi” gerekçesiyle askıya alındığını açıkladı.