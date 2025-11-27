Açık 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.11.2025 23:12

Fransa'da Louvre Müzesi'nin giriş ücretleri AB ve 3 ülke dışındaki ziyaretçiler için 2026'da artacak

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne giriş ücretleri, Avrupa Birliği (AB) ve 3 ülke dışından gelen turistler için 14 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 45 artacak.

Fransa'da Louvre Müzesi'nin giriş ücretleri AB ve 3 ülke dışındaki ziyaretçiler için 2026'da artacak

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin Yönetim Kurulu, müzeye giriş ücretlerinde 14 Ocak 2026'da değişikliğe gidilmesini kabul etti.

Yeni düzenlemeye göre, AB, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç dışından gelen ziyaretçiler için giriş biletleri söz konusu tarihten itibaren yüzde 45 artarak 32 avro olacak.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, bu yılın başında yaptığı açıklamada, Louvre Müzesi'nin giriş ücretleri için farklı fiyatlar uygulanmasını istediğini dile getirmişti.

ETİKETLER
Fransa Müze Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde 47 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde 47 kişi öldü
23:23
12 Dev Adam 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı
23:04
Fenerbahçe Ferencvaros ile berabere kaldı
22:03
Venezuela lideri Maduro, olası saldırıya karşı Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı verdi
21:39
Şam yürüyüşünün yıldönümü: Devrim başlatan harekatın üzerinden bir yıl geçti
21:07
Hong Kong'da yangın faciası: Ölü sayısı 83'e çıktı
Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
FOTO FOKUS
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ