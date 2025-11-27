Parçalı Bulutlu 8.2ºC Ankara
Dünya
AA 27.11.2025 21:34

Şam yürüyüşünün yıldönümü: Devrim başlatan harekatın üzerinden bir yıl geçti

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kentine sıkışan Suriyeli muhaliflerin, Esed rejimini devirmek için başlattıkları askeri harekatın üzerinden tam bir yıl geçti.

Şam yürüyüşünün yıldönümü: Devrim başlatan harekatın üzerinden bir yıl geçti

Heyet Tahrir Şam’ın başını çektiği muhalifler, 27 Kasım 2024’te İdlib’ten güneye doğru ilerleyerek Beşşar Esed rejiminin kontrolünde bulunan Halep iline operasyon başlattı.

İdlib ve Halep’in batı kırsalında Esed rejimi güçleriyle çatışan muhalifler, onlarca yerleşimi ele geçirerek 29 Kasım 2024’te Halep merkezine girdi.

Rejim karşıtı gruplar, ilk dört günde Halep ve İdlib illerinde en az bin kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirerek Esed yönetimine ağır bir darbe vurdu.

Eş zamanlı olarak, İdlib’in güneydoğusundaki stratejik M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini ele geçiren muhalifler, buradan Hama iline yöneldi.

Şam yürüyüşünün yıldönümü: Devrim başlatan harekatın üzerinden bir yıl geçti

Esed rejimine yönelik operasyonlara Suriye Milli Ordusu da katıldı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgeler üzerinden harekete geçen Suriye Milli Ordusu, rejimi devirmek için başlattığı bu operasyona “Özgürlük Şafağı” adını verdi.

Operasyon kapsamında ilk olarak terör örgütü PKK/YPG’nin ikmal hattı olan Halep ve Rakka yolu kapatıldı. Yoğun çatışmaların yaşandığı 2016 yılından bu yana örgütün işgali altında bulunan Tel Rıfat ve Münbiç ilçeleri terör unsurlarından arındırıldı.

Hama’nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini ele geçiren muhalif gruplar, stratejik Zeynel Abidin Dağı’nı da kontrol altına aldı.

Böylece muhalifler, 30 Kasım 2024’te Hama’nın merkezine 8 kilometre kadar yaklaşmış oldu.

Şam yürüyüşünün yıldönümü: Devrim başlatan harekatın üzerinden bir yıl geçti

Esed ve Rus uçaklarının saldırıları muhalifleri durduramadı

Beşşar Esed rejimi ile Rusya, muhaliflerin başkent Şam’a yürüyüşünü engellemek için yoğun hava saldırıları başlattı.

Rus ve rejim unsurlarının 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Halep ve İdlib’e düzenlediği hava saldırılarında en az 81 sivil hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı.

Rusya ve Esed rejiminin hava saldırılarına rağmen muhalif güçler, 5 Aralık 2024’te Hama kent merkezinin doğusundaki Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerine girerek Hama’nın merkezine ulaştı.

Hama iline hakim olan muhalif gruplar, başkent Şam’a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde Rasten ve Telbise ilçelerini ele geçirerek il merkezine doğru ilerledi.

6 Aralık 2024’te Humus kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi’ne giren muhalifler, şiddetli çatışmalar sonrası il merkezine ulaştı.

Ülkenin güneyinde ise nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, çatışmaların ardından 7 Aralık 2024’te Suveyda ilinin tümünü rejim güçlerinin elinden aldı.

Suriye’de 2011’deki halk hareketlerinin başladığı ilk yer olan Ürdün sınırındaki Dera’nın il merkezi, 7 Aralık 2024’te Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan muhalif grupların kontrolüne geçti.

Kuneytra’daki yerel muhalif gruplar da rejim güçleriyle çatışmaya başlayarak 7 Aralık 2024’te il merkezine hakim oldu.

8 Aralık 2024’te Esed rejimi Şam’da kontrolü kaybetti.

Şam’a giren muhalif güçler, ilk iş olarak Suriye’de rejimle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi’ni basarak tutsakları kurtardı.

Böylece 1963’te iktidara gelen Baas Partisi’nin 61 yıllık kanlı iktidarı yıkıldı.

Başkent Şam tamamen muhaliflerin kontrolüne geçti.

Özgürlük talep eden yüz binlerce Suriyeliyi öldüren Beşşar Esed, ülkeyi terk ederek Rusya’ya kaçtı.

Suriye
