Bennu asteroidinde yaşamın yapı taşlarından triptofan kanıtı bulundu

Keşif, NASA’nın 2020’de Bennu yüzeyine iniş yaparak 121,6 gram kaya ve toz örneği topladığı OSIRIS-REx görevinin geri getirdiği materyaller üzerinde yapılan analizlerden elde edildi. Örneklerin küçük bir bölümü dünya genelindeki araştırmacılara dağıtılmış durumda.

Bennu’nun bileşiminin Güneş sisteminin erken dönemine ait kimyasal özellikler taşıması, yaşamın başlangıcına ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

Daha önce yapılan incelemelerde, Dünya’daki canlılarda bulunan 20 amino asidin 14’ü, ayrıca DNA ve RNA’nın yapı taşları olan beş nükleobaz tespit edilmişti.

Yeni analizle birlikte, triptofanı da içeren protein yapıcı amino asitlerin sayısı 20 üzerinden 15’e yükseldi. NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden astro-kimyager José Aponte, “Triptofanın bulunması büyük bir gelişme, çünkü şimdiye kadar hiçbir meteorda veya uzay örneğinde görülmemişti” dedi.

Aponte, bu keşfin yaşamın yalnızca Dünya’da oluşmadığı, Güneş sisteminin erken döneminde uzayda doğal olarak üretildiği görüşünü güçlendirdiğini söyledi.

NASA araştırmacıları, örneğin temiz koşullarda alınmış olması nedeniyle bulgunun dünya kaynaklı bir kirlenme olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Yeni analiz, yalnızca 50 miligramlık örnek üzerinde yapıldı; sonuçların kesinleşmesi için daha fazla test gerekiyor.

Asteroitler yaşamın malzemelerini Dünya’ya taşımış olabilir

Uzmanlara göre Bennu ve benzeri gök cisimleri, yaşamın temel moleküllerini erken Dünya’ya ulaştırmış olabilir. Bennu üzerinde amonyak ve çeşitli minerallerin de bulunması, organik kimyanın uzayda da doğal olarak gelişebildiğini gösteriyor.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden Kate Freeman, “Asteroitler erken Dünya’nın market kamyonları gibiydi; yaşam öncesi ortamımıza molekülleri onlar taşıdı” değerlendirmesini yaptı.

Bennu’nun olası çarpışma riski

Bennu, yaklaşık yarım kilometre genişliğinde bir gök cismi ve veriler, 2182 yılında Dünya’ya çarpma olasılığının yüzde 0,037 olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, böyle bir çarpmanın küresel iklim üzerinde “etki kışı” yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, OSIRIS-REx gibi örnek getirme görevlerinin önemine dikkat çekerek, Dünya atmosferine giren meteoritlerin kimyasal yapılarının değiştiğini, bu nedenle uzaydan doğrudan getirilen örneklerin benzersiz bir zaman kapsülü olduğunu vurguluyor.

Yeni bulgu, yaşamın kökenine dair en güçlü ipuçlarından biri kabul ediliyor. Bilim insanlarına göre sonuçlar, erken Güneş sisteminde gelişen kimyasal süreçlerle bugün bildiğimiz yaşam arasında doğrudan bir bağ olduğunu gösteriyor.