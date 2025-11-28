Duman 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2025 10:45

Japonya'da umumi tuvaletten çıkan yaşlı adama ayı saldırdı

Japonya'nın Gunma eyaletinde, 69 yaşındaki bir adam umumi tuvaletten çıktığı sırada ayının saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı.

Japonya'da umumi tuvaletten çıkan yaşlı adama ayı saldırdı

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, rekor seviyelere ulaşan ayı saldırılarına karşı önlemleri artıran Japonya'nın yerleşim yerlerinde vakalar devam ediyor.

Başkent Tokyo’nun kuzeyinde yer alan Gunma eyaletinin Numata kentinde, 69 yaşındaki bir adam tren istasyonu yakınındaki umumi tuvaletten çıktığı sırada ayının saldırısına uğradı.

Ayıyla boğuşup yüksek sesler çıkararak onu uzaklaştırmayı başaran kişi, sağ bacağından hafif yaralandı.

Saldırının yaşandığı bölge yakınlarında devriye gezen polis ekipleri, bölge sakinlerine zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Yine Numata kentinde 8 Ekim'de markete giren bir ayının saldırısında 2 kişi yaralanmıştı.

Japonya, artan ayı saldırılarına karşı önlem alıyor

Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbirler alıyor. Yapıştır

Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.

Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.

Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak
11:39
Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a 669 dalga halinde hava saldırıları düzenledi
11:38
İhracatın yarıdan fazlası deniz yoluyla taşındı
11:29
Tarımsal ekim döneminde gözler gelecek yağışlarda
11:44
Katil İsrail güçleri ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti
11:31
Kamuda en fazla BİT yatırımı Gelir İdaresi Başkanlığından
Yaşlı ve engelliler için cami duvarına asansör kurdular
Yaşlı ve engelliler için cami duvarına asansör kurdular
FOTO FOKUS
TRT Radyo 1, yeni bir radyo oyununu daha dinleyiciyle buluşturuyor
TRT Radyo 1, yeni bir radyo oyununu daha dinleyiciyle buluşturuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ