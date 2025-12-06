Puslu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.12.2025 12:56

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi başladı

"TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi" İstanbul'da başladı. Zirvede, dijital çağda çocukların ve ailelerin medya ile kurduğu ilişki ele alınacak.

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi başladı

TRT, uluslararası bir zirve ile çocuk medyasına yön veriyor.  "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi" bugün İstanbul'da başladı.

Zirvede;  güvenli içerik üretiminden, değerlerin korunmasına; çocukların dijital dünyada karşılaştığı risklerden, yayıncıların sorumluluklarına kadar birçok başlık ele alınacak.

Zirvenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan olacak.

Psikolog, yazar, pedagog, medya yöneticileri ve akademisyenler başta olmak üzere alanında uzman birçok isim zirvede buluşacak. Dijital çağda çocukların ve ailelerin medya ile kurduğu ilişki tartışılacak. Çocuk haklarını gözeten ortak bir yol haritası çizilecek.

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'ne www.trtchildrensmedia.com adresinden kayıt yapılabiliyor.


ETİKETLER
Çocuk Dijital Bağımlılık Dijital Çağ TRT
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılıkla mücadelede beraber olmalıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
İran, kuraklığa deniz suyuyla çözüm arıyor
12:53
Türkiye, havalimanlarında yeni bir rekora daha imza attı
12:31
"Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025" rekorlarla kapandı
11:54
Türkiye, yenilenebilir enerji alanında hızlı yol katetti
11:43
Yurt içi piyasalarda TCMB'nin faiz kararı takip edilecek
11:31
Emine Erdoğan'dan "5. İstanbul Eğitim Zirvesi" paylaşımı
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
FOTO FOKUS
Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce savruldu
Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ