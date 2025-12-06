TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi başladı

TRT, uluslararası bir zirve ile çocuk medyasına yön veriyor. "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi" bugün İstanbul'da başladı.

Zirvede; güvenli içerik üretiminden, değerlerin korunmasına; çocukların dijital dünyada karşılaştığı risklerden, yayıncıların sorumluluklarına kadar birçok başlık ele alınacak.

Zirvenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan olacak.

Psikolog, yazar, pedagog, medya yöneticileri ve akademisyenler başta olmak üzere alanında uzman birçok isim zirvede buluşacak. Dijital çağda çocukların ve ailelerin medya ile kurduğu ilişki tartışılacak. Çocuk haklarını gözeten ortak bir yol haritası çizilecek.

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'ne www.trtchildrensmedia.com adresinden kayıt yapılabiliyor.