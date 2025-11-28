Duman 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2025 12:05

Lübnan: Ateşkesin başlamasından bu yana geçen 1 yılda İsrail saldırılarında 335 kişi öldü

İsrail'in, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiği, 973 kişinin yaralandığını bildirildi.

Lübnan: Ateşkesin başlamasından bu yana geçen 1 yılda İsrail saldırılarında 335 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in geçen yıl yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren ve yaralananlara ilişkin verileri paylaştı.

İsrail'in 27 Kasım 2024'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 335 kişinin yaşamını yitirdiği, 973 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları Lübnan'ın güneyindeki Mansuri, Mecdel Zun ve Zıbkin bölgelerinin üzerinde alçak irtifada uçuş yaş yaptı.

Bir İsrail İHA'sı ise gece saatlerinde sınırdaki Hola beldesinde bir evin üzerine bomba bıraktı, maddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücünden (UNIFIL) 20 Kasım'da yapılan açıklamada, 1 yıl önce varılan ateşkesin en az 7 bin 500 kez havadan ve 2 bin 500 kez de karadan hilal edildiği ancak bu ihlallerin İsrail mi yoksa Lübnan tarafına mı ait olduğu belirtilmemişti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail güçleri ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Tayland'ın güneyini vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 145'e çıktı
12:28
Dananın saldırısına uğrayan besici hayatını kaybetti
12:46
Ulusal muhafızları vuran CIA bağlantılı saldırgana ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
12:20
Türkiye'de et ve süt üretiminde arz sıkıntısı beklenmiyor
12:32
Taze sıkım zeytinyağı tüketmek diz kireçlenmesini hafifletiyor
12:03
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yarın yapılacak
Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelaleleri yılın her günü çağlıyor
Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelaleleri yılın her günü çağlıyor
FOTO FOKUS
TRT Radyo 1, yeni bir radyo oyununu daha dinleyiciyle buluşturuyor
TRT Radyo 1, yeni bir radyo oyununu daha dinleyiciyle buluşturuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ