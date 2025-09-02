İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 455 dönümlük araziye el koydu

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail makamları, Kalkilya'nın doğusundaki Cit ve Ferata ile Nablus'un batısındaki Tel bölgelerinde 455,6 dönümlük araziye el koyduklarını duyurdu." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in "devlet toprağı" bahanesiyle söz konusu araziye el koyduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in Cit, Ferata ve Tel köylerine ait arazi üzerinde kurulan Havat Gilad yasadışı yerleşim yerini meşrulaştırmak amacıyla Filistinlilerin topraklarına el koyduğunun altı çizildi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin göreve gelmesinden bu yana "devlet arazisi" bahanesiyle 13 duyuruyla el konulan Filistin toprakları miktarının 26 bin dönümün üzerine çıktığı kaydedildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Netanyahu ve bakanlarının işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak görüşmelerinin sürdüğü sırada İsrail hükümetinin Batı Şeria topraklarını ele geçirmeye devam ettiği ifade edildi.

İsrail'in el koyduğunu duyurduğu araziye ilişkin haberde, "Bu hamle, Havat Gilad yerleşiminin boyutunu üç katına çıkaracak ve onu yasadışı bir yerleşim karakolundan resmen tanınan bir yerleşim yerine dönüştürecek." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Filistin topraklarına el koyma duyurusunun Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etme hazırlıkları kapsamında yaptığı görüşmelerle aynı zamana denk gelmesi dikkati çekti.

İsrail, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırı ve ihlallerini arttırdı.