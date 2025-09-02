Açık 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.09.2025 20:50

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 455 dönümlük araziye el koydu

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere ait 450 dönümden fazla araziye Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yerleşim yeri açılması amacıyla el koyduğu bildirildi.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 455 dönümlük araziye el koydu
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail makamları, Kalkilya'nın doğusundaki Cit ve Ferata ile Nablus'un batısındaki Tel bölgelerinde 455,6 dönümlük araziye el koyduklarını duyurdu." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in "devlet toprağı" bahanesiyle söz konusu araziye el koyduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in Cit, Ferata ve Tel köylerine ait arazi üzerinde kurulan Havat Gilad yasadışı yerleşim yerini meşrulaştırmak amacıyla Filistinlilerin topraklarına el koyduğunun altı çizildi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin göreve gelmesinden bu yana "devlet arazisi" bahanesiyle 13 duyuruyla el konulan Filistin toprakları miktarının 26 bin dönümün üzerine çıktığı kaydedildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Netanyahu ve bakanlarının işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak görüşmelerinin sürdüğü sırada İsrail hükümetinin Batı Şeria topraklarını ele geçirmeye devam ettiği ifade edildi.

İsrail'in el koyduğunu duyurduğu araziye ilişkin haberde, "Bu hamle, Havat Gilad yerleşiminin boyutunu üç katına çıkaracak ve onu yasadışı bir yerleşim karakolundan resmen tanınan bir yerleşim yerine dönüştürecek." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Filistin topraklarına el koyma duyurusunun Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etme hazırlıkları kapsamında yaptığı görüşmelerle aynı zamana denk gelmesi dikkati çekti.

İsrail, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırı ve ihlallerini arttırdı.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in zorunlu göç planı büyük felakete yol açacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:53
İngiltere'de vize süresi dolan yabancı öğrencilerin sınır dışı edileceği uyarısı yapıldı
21:50
ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım
21:47
Pakistan'da patlama: En az 4 kişi hayatını kaybetti
21:47
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınına müdahale sürüyor
21:33
Babaanne şiddetine maruz kalan çocuk ve kardeşi devlet korumasına alındı
21:21
Karabük'te orman yangını
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
FOTO FOKUS
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ