İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli 2 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Bekir, İsrail askerlerinin açtığı ateşte 14 yaşındaki Muhammed Sari Alavine ile 14 yaşındaki İslam Abdulaziz Nuh Mecarime'nin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 4 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Filistin Kızılayı da İsrail askerlerinin kovaladığı 12 yaşındaki kız çocuğu ile karnından yaralanan 22 yaşındaki bir Filistinlinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde ise İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine giderek eşyalarını almak isteyen bir grup Filistinliyi El-Bişr Mahallesi'nde kuşattığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, alıkoyduğu çok sayıda Filistinliyi kampta kışlaya çevirdiği noktalara götürdüğü aktarıldı.