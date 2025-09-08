Parçalı Bulutlu 14.3ºC Ankara
Dünya
AA 08.09.2025 22:18

Katil Netanyahu'dan Gazze kentine kara saldırısı tehdidi

İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentine kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunarak bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinliden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmelerini istedi.

Katil Netanyahu'dan Gazze kentine kara saldırısı tehdidi
[Fotograf: Reuters]

Sosyal medya platformu X'teki hesabından görüntülü mesaj yayınlayan Netanyahu, Gazze kentine yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Katil Netanyahu, son 2 günde Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında çok katlı 50 binayı yıktıklarını söyledi.

Soykırımcı İsrail Başbakanı, hava bombardımanlarının kara saldırılarına "ön hazırlık olduğunu" savundu.

Kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunan Netanyahu, Gazze kentindeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmelerini istedi.

İsrail ordusu, son günlerde Gazze kentindeki bazı çok katlı binaları hava saldırılarıyla yerle bir etmişti.

Filistinli kaynaklara göre, söz konusu binaların vurulması nedeniyle son birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.

Netanyahu İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
