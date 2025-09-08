Katil Netanyahu'dan Gazze kentine kara saldırısı tehdidi

Sosyal medya platformu X'teki hesabından görüntülü mesaj yayınlayan Netanyahu, Gazze kentine yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Katil Netanyahu, son 2 günde Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında çok katlı 50 binayı yıktıklarını söyledi.

Soykırımcı İsrail Başbakanı, hava bombardımanlarının kara saldırılarına "ön hazırlık olduğunu" savundu.

Kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunan Netanyahu, Gazze kentindeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmelerini istedi.

İsrail ordusu, son günlerde Gazze kentindeki bazı çok katlı binaları hava saldırılarıyla yerle bir etmişti.

Filistinli kaynaklara göre, söz konusu binaların vurulması nedeniyle son birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.