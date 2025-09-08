SICAK
Dünya
AA
AA
08.09.2025 20:06
08.09.2025 20:06
08.09.2025 20:09
SON GÜNCELLEME
08.09.2025 20:09
Fransa'da hükümet düştü
Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti, 1958'den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet oldu.
[Fotograf: AFP]
Ayrıntılar geliyor...
Fransa
Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu
Fransa'da hükümet düştü
Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
İspanya, Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişare için merkeze çağırdı