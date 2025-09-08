Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.09.2025 20:06

Fransa'da hükümet düştü

Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti, 1958'den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet oldu.

Fransa'da hükümet düştü
[Fotograf: AFP]

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:04
Evlenecek çiftlere destekler artırıldı
20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz
19:02
Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu
19:00
AK Parti heyeti Refah Sınır Kapısı'ndan dünyaya seslendi: Gazze halkı yalnız değildir
20:28
Polis merkezi saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
18:41
Emine Erdoğan: Bilgiyle güçlenen her insan, yalnızca kendi hayatını değil toplumumuzu da dönüştürür
Gazze'de çadırların gölgesinde zorunlu yaşam
Gazze'de çadırların gölgesinde zorunlu yaşam
FOTO FOKUS
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ