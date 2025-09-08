Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
Dünya
AA 08.09.2025 17:48

İspanya, Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişare için merkeze çağırdı

İspanya'nın İsrail ile yaşadığı diplomatik kriz kapsamında Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişare için ülkeye geri çağırdığı bildirildi.

İspanya, Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişare için merkeze çağırdı

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberinde, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in "İsrail hükümetinin İspanya'ya yönelik iftira dolu suçlamaları ve hükümetin iki üyesine yönelik kabul edilemez kararları" nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişareler için merkeze çağırdığı belirtildi.

Haberde, Tel Aviv Büyükelçisi'nin geri çağrılmasına neden olarak, İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'ya İsrail'e giriş yasağı getirilmesi, Başbakan Pedro Sanchez'in Gazze'deki soykırımı durdurmak için dokuz önlem paketi açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından yapılan açıklamalar gösterildi.

İspanya hükümeti, Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmadan önce, iki bakanının İsrail'e girişinin yasaklanmasını kabul edilemez olarak nitelendirmiş ve İsrail hükümetinin İspanya'ya yönelik yalan ve iftira niteliğindeki antisemitizm suçlamalarını şiddetle reddettiğini açıklamıştı.

İsrail, İspanya'nın Mayıs 2024'te Filistin devletini resmen tanımasının ardından Madrid'deki büyükelçisini geri çekmişti.

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanlığı, Kral 6. Felipe'nin 16-19 Eylül'de Mısır'a yapacağı resmi ziyarete Dışişleri Bakanı Albares'in de eşlik edeceğini duyurdu.

