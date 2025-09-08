Parçalı Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.09.2025 22:40

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin üçte biri hakkında herhangi bir suçlama bulunmuyor

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yaklaşık üçte birinin herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin "idari tutukluluk" adı altında hukuksuz şekilde tutulduğu bildirildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin üçte biri hakkında herhangi bir suçlama bulunmuyor
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail hapishanelerindeki tutuklu sayısında önemli bir değişime yol açan en önemli araçlardan biri olan "idari tutukluluk" uygulamasını eşi benzeri görülmemiş şekilde artırmayı sürdürdüğü ifade edildi

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yüzde 32'sinin "idari tutuklulardan" oluştuğu, bunun "tutuklular, hükümlüler ve yasa dışı savaşçılar" olarak tanımlananlarla karşılaştırıldığında en yüksek kısmı oluşturduğu kaydedildi.

Son 2 haftada onlarca Filistinlinin daha "idari tutuklu" olarak yeniden gözaltına alındığı bunlar arasında birkaç ay önce serbest bırakılmış eski tutukluların da olduğu aktarıldı.

İsrail'deki askeri mahkemelerin, kararlarını tamamen İsrail istihbaratının emirlerine dayandırdığı ve "idari tutukluluk" politikasını sürdürdüğü kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasıyla hedef aldığı gruplardan birinin gazeteciler olduğuna dikkati çekilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki 54 gazeteciden 21'inin "idari tutuklu" olduğu aktarıldı.

Çeşitli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde şu anda 49'u kadın, 400'ü çocuk, yaklaşık 3 bin 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere 11 bin 100 Filistinli bulunuyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Gazze kentindeki çatışmalarda 4 işgalci İsrail askeri öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 24 sosyal medya kullanıcısına soruşturma
23:20
AK Parti İstanbul Milletvekili Kadak, Oxford'un reklam yüzü oldu
23:27
Trump'ın tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödemesine dair karar onaylandı
22:56
ABD Kongresindeki Demokratlar, Trump'ın reddettiği Epstein mektubunu açıkladı
22:52
İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail'e karşı gerekirse daha fazlasını yapacağız
22:54
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu öldürdü
Gazze'de çadırların gölgesinde zorunlu yaşam
Gazze'de çadırların gölgesinde zorunlu yaşam
FOTO FOKUS
Meksika’da tren yolcu otobüsüne çarptı: 8 ölü, 45 yaralı
Meksika’da tren yolcu otobüsüne çarptı: 8 ölü, 45 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ