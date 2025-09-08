İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin üçte biri hakkında herhangi bir suçlama bulunmuyor

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail hapishanelerindeki tutuklu sayısında önemli bir değişime yol açan en önemli araçlardan biri olan "idari tutukluluk" uygulamasını eşi benzeri görülmemiş şekilde artırmayı sürdürdüğü ifade edildi

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yüzde 32'sinin "idari tutuklulardan" oluştuğu, bunun "tutuklular, hükümlüler ve yasa dışı savaşçılar" olarak tanımlananlarla karşılaştırıldığında en yüksek kısmı oluşturduğu kaydedildi.

Son 2 haftada onlarca Filistinlinin daha "idari tutuklu" olarak yeniden gözaltına alındığı bunlar arasında birkaç ay önce serbest bırakılmış eski tutukluların da olduğu aktarıldı.

İsrail'deki askeri mahkemelerin, kararlarını tamamen İsrail istihbaratının emirlerine dayandırdığı ve "idari tutukluluk" politikasını sürdürdüğü kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasıyla hedef aldığı gruplardan birinin gazeteciler olduğuna dikkati çekilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki 54 gazeteciden 21'inin "idari tutuklu" olduğu aktarıldı.

Çeşitli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde şu anda 49'u kadın, 400'ü çocuk, yaklaşık 3 bin 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere 11 bin 100 Filistinli bulunuyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.