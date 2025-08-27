İşgal planını devreye sokan katil İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine saldırılarını artırıyor

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinli bir kez daha zorunlu göçle karşı karşıya.

Gazze kentini işgal planını devreye sokan İsrail ordusu, bölgeye havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenliyor.

Saldırılar, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesi ile Zeytun ve Sabra mahallelerinde yoğunlaşıyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 2 ayrı tümenin Cibaliya bölgesi ile Gazze kentinin dış bölgelerinde kara saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun kara saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinliler bir kez daha göçe zorlanıyor.

Güvenli yerin olmadığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları nedeniyle defalarca zorla yerinden edilen Filistinliler oradan oraya savruluyor.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

