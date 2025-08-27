Açık 27.4ºC Ankara
Dünya
AA 27.08.2025 10:22

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin kaldığı çadırlar ve evleri hedef aldı.

Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde bir evin vurulduğu saldırıda 2 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan kabri yakınlarında yer alan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırın hedef alındığı saldırıda ise 9 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki Kadisiyye Mülteci Kampı'nda bulunan çadırları da hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde Filistinlilerin kaldığı çadırın bombalandığı saldırıda aralarında bir çocuk ile bir genç kızın bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusu 11 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılar kapsamında robot patlayıcılar, topçu atışlarıyla evleri havaya uçurmaya, bölgedekileri zorla yerinden etmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
