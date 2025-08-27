Avustralya, ülkedeki iki saldırıyla bağlantısı olduğunu iddia ettiği İran'ı "çizgiyi aşmakla" suçladı

ABC Radio'ya konuşan Wong, İran'ın Canberra Büyükelçisi Ahmad Sadeghi'nin "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmesi kararını savundu.

Uzun süren bir soruşturmanın ardından bu kararı aldıklarını aktaran Wong, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Avustralya'daki "antisemitik saldırılara" karıştıklarını inkar eden açıklamasını da reddettiklerini vurguladı.

Wong, Melbourne ile Sydney'deki saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair istihbarata sahip olduklarını hatırlatarak, "Hükümet, (İran'ın) çizgiyi aştığı yargısına vardı. Bu, Avustralya topraklarında Avustralyalılara karşı gerçekleştirilen bir saldırı. Bu kabul edilemez." dedi.

Bu nedenle İranlı diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını aktaran Wong, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ülkede ilk kez bir büyükelçinin sınır dışı edileceğini belirtti.

Wong, Avustralya vatandaşlarını İran'a seyahat etmemeleri konusunda da uyararak, "Bu durum işleri daha da zorlaştırıyor. İran'a seyahat etmeyin. Eğer İran'daysanız, lütfen evinize dönün." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, dün yaptığı açıklamada ülkesinin Avustralya'da herhangi bir saldırının arkasında olmadığını savunmuş, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i "zayıf siyasetçi" olarak nitelendirmişti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, dün, İran'ın Canberra Büyükelçisi Sadeghi'nin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Albanese, Avustralya Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (ASIO) geçen yıl Melbourne'deki bir sinagoga ve Sydney'deki Lewis Continental Kitchen'a düzenlenen saldırıların arkasında İran hükümetinin olduğuna dair "güvenilir istihbarat" elde ettiğini söylemişti.

Avustralya'nın Tahran Büyükelçiliğindeki bütün faaliyetlerin askıya alındığı, İran'daki bütün Avustralyalı diplomatların da ülkeyi terk ettiği açıklanmıştı.