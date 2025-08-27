Trump yönetimi, bazı dış yardım harcamalarını durdurması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu

CNN'in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, daha önce Washington Bölge Mahkemesinin yaklaşık 12 milyar dolarlık dış yardımların ödenmesini zorunluğu kılan kararına itiraz için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Bakanlığın başvurusunda, temyiz mahkemesine başvurulmasına rağmen dış yardımların ödenmesine ilişkin kararı geçerli olan bölge mahkemesinin "kendisini harcamalar ve iptal tekliflerinin denetçisi olarak konumlandırdığı" savunuldu.

Başvuruda, dış yardımların ödenmesi kararının Trump yönetiminin dış politikasına "uymadığı ve zarar verdiği" belirtilerek, 2 Eylül'e kadar Yüksek Mahkemeden bu ödemenin durdurulmasını sağlaması talep edildi.

Trump'ın fon kesintisine ilişkin kararı sonrası küresel sağlık ve HIV/AIDS programlarına yönelik milyarlarca dolarlık dış yardım fonuna erişim için bu fonları alan sivil toplum kuruluşları, dava açmıştı.

Washington Bölge Mahkemesi, dava kapsamında Trump yönetiminin yaklaşık 12 milyar dolarlık fonun ödemesi kararını almış, Trump yönetimi bu konuda temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Temyiz mahkemesi, kongrenin onayladığı harcamalarda değişiklik için yalnızca yasama organının hükümete dava açacağını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının açtığı davadaki kararın hükümsüz olduğunu açıklamıştı.

Daha sonra, davanın hala değerlendirme aşamasında olduğu federal temyiz mahkemesinin, harcamayı durdurma kararını almaması nedeniyle bölge mahkemesinin, Trump yönetimi aleyhinde kararı yürürlükte kaldı.

Trump'ın dış yardımlara yönelik kararı

Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.