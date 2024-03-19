İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 670 kişi gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenlediği, aralarında Filistinli gazeteci Rola Hasaneyn ve daha önce serbest bırakılan eski tutukluların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 670'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.