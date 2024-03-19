Fransız milletvekili Portes: Fransa (Gazze'deki) soykırımın suç ortağıdır

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Portes, X paylaşımında, Fransız asıllı İsrailli askerin Filistinli bir esire hakaret ettiği görüntüyü paylaşarak tepki gösterdi.

Portes, "Fransa daha ne kadar zaman Filistin halkını yok etmek için İsrail ordusu suçluları yanında görev alan Fransız-İsraillilere gözünü yumacak? Fransa (Gazze'deki) soykırımın suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Aynı görüntüleri X sosyal medya platformundan paylaşan Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Anne Tuaillon da bu görüntülerin midesini bulandırdığını kaydetti.

Tuaillon, Fransa Dışişleri Bakanlığının bu olayla ilgili hiçbir şey duymak istemediğini belirtti.

Söz konusu görüntülerde, üniformalı askerlerin bir kamyonun arkasında gözü kapalı kişileri indirerek, diğer bir araca bindirdiği görülüyor.

Üzerinde beyaz tulum olan söz konusu grup kamyondan inerken, Fransızca konuşan bir kişinin hakaretine maruz kalıyor.