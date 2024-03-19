Açık 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.03.2024 13:01

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah’a saldırı başlattı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah’a saldırı başlattı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail’in dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, "İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi" denildi.

Biden, Netanyahu'ya "Refah'ın işgalinin hata olacağını" söyledi
Biden, Netanyahu'ya "Refah'ın işgalinin hata olacağını" söyledi

İsrail’in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.

İsrail Refah'a saldırdı: 14 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail Refah'a saldırdı: 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının, dün gece Refah kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden 15 Mart’ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Refah kentinin güneyine muhtemel bir askeri operasyon planını onayladığı duyurulmuştu.

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze İsrail Son Dakika
Sıradaki Haber
Avustralya'dan sosyal medya platformlarına "aşırılık yanlısı" içerik raporu talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Mahzen-14 operasyonları: 50 gözaltı
14:08
Bağcılar'da makas atan sürücüye 27 bin 235 lira para cezası
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
13:58
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 670 kişi gözaltına alındı
13:52
Otomobilin sis farında uyuşturucu bulundu
13:52
Makas atarak 5 kişinin ölümüne neden oldu, 22,5 yıla kadar hapsi istendi
Kayseri'de yanan 14 hektar ormanlık alan atılan tohumlarla yeniden yeşeriyor
Kayseri'de yanan 14 hektar ormanlık alan atılan tohumlarla yeniden yeşeriyor
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ