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Dünya
AA 19.03.2024 11:47

Küba, ülkedeki gösterilere ilişkin açıklaması nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi

Küba, ülkede gıda sıkıntısı ve elektrik kesintileri nedeniyle düzenlenen gösterilerle ilgili hükümeti eleştiren ABD'nin Havana Büyükelçiliğine protesto notası verdi.

Küba, ülkedeki gösterilere ilişkin açıklaması nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi

Küba Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Havana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Benjamin Ziff'e "müdahaleci yorumları" nedeniyle protesto notası iletildiğini açıkladı.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'nin yorumlarını "Küba'nın içişlerine açık bir müdahale ve saygısızlık" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Küba'ya karşı yıllardır süren yaptırımlarına işaret eden Cossio, gösterilere yol açan sorunların oluşmasında ABD'nin de sorumlu olduğunu belirtti.

Protestocular, gıda sıkıntısı ve 8 saati aşan elektrik kesintileri nedeniyle 17 Mart'ta ülkenin doğusundaki Santiago de Cuba eyaletinde gösteri düzenlenmişti. ABD'nin Havana Büyükelçiliği ise ülkenin diğer eyaletlerinde de gösteriler düzenlendiğini duyurmuştu.

ABD'nin Havana Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada gösterilere ilişkin "Küba hükümetini, protestocuların insan haklarına saygı göstermeye ve Küba halkının meşru ihtiyaçlarını karşılamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

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