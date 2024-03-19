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Dünya
AA 19.03.2024 11:44

Alman halkının yüzde 75'i ülke savunması için orduya güvenmiyor

Almanya'da yapılan araştırmaya göre halkın yüzde 75'i Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) ülkeyi savunma kabiliyeti olduğuna inanmıyor.

Alman halkının yüzde 75'i ülke savunması için orduya güvenmiyor
[Fotograf: Reuters]

Focus dergisi için ülke genelinde yapılan bir araştırma Alman halkının ülke savunması için orduya güvenmediğini ortaya koydu. 

5 bin 13 kişiyle yapılan araştırmaya göre Alman ordusuna güvenenlerin oranı sadece yüzde 10.  

Kararsızların oranı bile güvenenlerden fazla. Orduya güvenip güvenmemekte kararsız kalanların oranı yüzde 15 oldu.  

Katılımcıların ezici çoğunluğu ordunun Almanya'yı savunma kabiliyeti olduğuna inanmıyor.  

Alman halkının yüzde 75'i Bundeswehr'in ülkeyi savunamayacağı görüşünde.

Almanlar silahlanmadan yana

Araştırmanın ortaya çıkarttığı "kabiliyet" sorunu sonuçlara daha fazla silahlanma gerektiği görüşünün ağır basmasıyla yansıdı.  

Katılımcıların yüzde 69'u Alman Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr'e gelecekte daha fazla finansal imkan verilmesinden yana olduklarını söyledi. 

Almanların neredeyse üçte ikisi (yüzde 64), ülkenin "gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinden fazlasını kalıcı olarak savunmaya harcaması" gerektiğini düşünüyor.

Almanların yüzde 64'ü ülkenin "zorunlu askerlik hizmetini yeniden uygulamaya koyması gerektiği" görüşünü paylaşırken, yüzde 68'i Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını "Almanya'nın güvenliğine tehdit" olarak görüyor.

Almanlar nükleer silah istemiyor

Araştırmaya katılanlara nükleer silah konusu da soruldu. 

Almanların yüzde 45'i Almanya'nın "kesinlikle atom bombasına sahip olmaması", yüzde 22'si ise "mutlaka nükleer silaha sahip olması" gerektiğine inanıyor.

Almanların yüzde 57'si bir savaş çıkması durumunda "Kesinlikle savaşmayız." ifadesini kullanırken, "Kesinlikle savaşırız." diyenlerin oranı sadece yüzde 22'de kaldı.

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