Almanya'nın Hanau kentinde iki ayrı nargile kafeye düzenlenen ırkçı saldırıda, 5'i Türk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

Saldırganın “yabancı düşmanlığı” saikiyle hareket ettiği, olayın “terörist saldırı” şüphesiyle soruşturulduğu bildirilirken, saldırganın ardında bir metin ve video bıraktığı belirtildi.

Alman basınında gündem ırkçı saldırı

Alman basınının gündeminde Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırı vardı.

Bild gazetesi, manşetinde Almanya size ağlıyor dedi. Irkçı saldırıda hayatını kaybeden kurbanların fotoğraflarına yer verdi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, katliamdan sonra büyük korku ifadelerine yer verdi. Merkel'in ırkçılık konusundaki açıklamaları hatırlatıldı.

Almanya'da 12 bin 700 şiddet yanlısı aşırı sağcı var

Saldırının ardından Berlin'de düzenlenen Avrupa Polis Kongresi'nde konuşan Almanya Federal Kriminal Polis Bürosu Başkanı Holger Münch, ülke çapında 12 bin 700 şiddet yanlısı aşırı sağcı olduğunu söyledi.

"Herkesi gerçekten tanıyıp tanımadığımızı görmek için daha yakından bakmalıyız" diyen Münch, aşırı sağ tehdidi altında olan kişilerin risk seviyesini değerlendirecek yeni bir sistemin 2021 sonuna kadar mevcut olması gerektiğini açıkladı.

Almanya'da aşırı sağ şiddeti

9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan önceki hafta, Almanya'da saldırı hazırlığında olan ve ırkçı terör örgütü kurdukları ve destek verdikleri şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

Geçen yıl ekim ayında ise ırkçı terör bir sinagogu hedef aldı. Halle kentinde bir sinagogun önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü. Saldırganın, saldırıdan önce ırkçı terör içerikli bir video yayımladığı belirlendi.

Yine Haziran 2019'da Almanya'nın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, evinin bahçesinde ırkçı terörist Stephan Ernst tarafından başından vurularak öldürüldü.