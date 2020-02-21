Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 249 kişi yaşamını yitirdi.

Çin ana karasında 2 bin 236, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 4, Japonya'da 3, Güney Kore, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 75 bin 465, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı.

Tayvan'da da 26 kişide Kovid-19 tespit edildi.

İran'da ani artış

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vakası sayısının 18'e yükseldiğini, 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'daki ölü sayısı 4'e yükseldi.

Tahran'da 4, Kum'da 7 ve Raşt kentinde 2 vaka tespit edildi.

İsrail'de ilk vaka onaylandı

İsrail Sağlık Bakanlığı da ülkedeki ilk koronavirüs vakasının doğrulandığını açıkladı.

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 727, Güney Kore 156, Singapur 85, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 17, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, İran 18, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1. İsrail 1."