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İran'da koronavirüs vakası sayısı 18'e yükseldi
İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vakası sayısının 18'e yükseldiğini, 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'daki ölü sayısı 4'e yükseldi.
İran'da koronavirüs vakası sayısı hızla artıyor. Sağlık Bakanlığı, ülkede 13 yeni vakanın doğrulandığını, toplam vaka sayısının 18'e yükseldiğini duyurdu.
Tahran'da 4, Kum'da 7 ve Raşt kentinde 2 vaka tespit edildi.
Ayrıca 13 kişiden ikisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde 2 kişi daha hayatını kaybetmişti.
Ülkede koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 4'e yükseldi.
Etiketler: iran koronavirüsSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 13:42
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