Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait olduğu söylenen iki ayrı nargile kafeye düzenlenen ırkçı saldırıda, 5'i Türk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

Irkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammed isimli Türk vatandaşı, yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kesselstandt'da önce dışarıdan 5-6 silah sesi duyduklarını ifade eden Muhammed, yemek yediği sırada adamın içeri girdiğini gördüğünü söyledi.

Muhammed, şöyle devam etti:

"10-12 kişi vardık, sadece 3-4 yaşayabildi, bir tanesi de benim işte. Adam girdi yan tarafa hepsini öldürdü bizim tarafa girdi. İlk önce gördüğünün kafasına sıktı. Sonra geldi hepimize sıktı. Ben duvarın arkasına saklandım, ben duvarın arkasına saklanırken kolumdan vurdu. Sonra yere birisinin üstüne yattım, benim üstüme biri daha yattı, onun üstüne de biri yattı, hepimiz bir top gibiydik.

Altımdaki çocuğun boğazında delik vardı. Çocuk bana 'Kardeşim dilimi hissedemiyorum, nefes alamıyorum' diyor. Ona kelime-i şehadet getir dedim. Bağırarak kelime-i şehadet getiriyor ki herkes şehadetini getirsin, kimsede ses yok. Sadece biz ikimiz. Sonra adam kaçtı hiçbir şey görmedik"