Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İranlı yetkili: Fahrizade suikastında kullanılan silahlar İsrail yapımı
[Fotoğraf: AA]
İranlı bir yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu söyledi.
İran'da Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem'e konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, İsrail'in Fahrizade suikastında parmağı olduğuna dair deliller bulunduğunu belirtti.
Söz konusu yetkili, "Siyonist rejim, Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı." ifadelerini kullandı.
Fahrizade'ye suikast
İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Etiketler: İran İsrail ABD İran Nükleer Kriz
Sıradaki Haber
AB yönetimi, ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini belirlemek için çalışmalara başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz